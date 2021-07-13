Küba’da protestolar sürüyor: Her şeyin sorumlusu ABD

Küba'da önceki gün halk sokaklara dökülerek, hükümet karşıtı gösteriler düzenlemişti. Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla, sosyal medya hesabından protestoları organize edenler hakkında yaptığı açıklamada, “Çok korkakça, kurnazca, fırsatçı bir şekilde ambargoyu her zaman onaylayan ve paralı asker olarak hizmet edenler, insani yardım ve insani koridor fikirleriyle ortaya çıkmaya başladılar. Hepimiz nereden geldiklerini biliyoruz” dedi.

Parrilla ayrıca, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ı ülkesindeki protestoları destekleyen açıklaması için eleştirdi. Sullivan, Küba'daki protestolara desteğini ifade ederek, “ABD, Küba’da ifade ve toplanma özgürlüğünü destekliyor ve evrensel haklarını kullanan barışçıl protestoculara yönelik her türlü şiddeti veya saldırıyı şiddetle kınıyor” demişti.

‘KONUŞMA YETKİSİNE SAHİP DEĞİL’



Dışişleri Bakanı Parrilla ise bunun üzerine Sullivan’ı eleştirerek, “Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı, Küba hakkında konuşmak için siyasi ve ahlaki yetkiye sahip değildir. Ekonomik sıkıntımızın başlıca sorumlusu olan soykırım ablukasını uygulayan hükümetiniz ülkemizdeki yıkım için yüz milyonlarca dolar ayırdı” ifadelerini kullandı.