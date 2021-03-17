Küba’dan ABD seçimlerine müdahale ettiği iddiasına yalanlama

ABD Ulusal Güvelik Komisyonu tarafından hazırlanan ve dün gizliliği kaldırılan raporda, Rusya, İran, Venezuela ve Küba'nın Başkan Joe Biden ve eski Başkan Donald Trump arasındaki 2020 Başkanlık seçimlerine müdahale etmek için operasyonlar gerçekleştirdiği ifade edilmişti. Raporun ardından Küba'dan iddialara yalanlama geldi.

Küba Dış İlişkiler Bakanlığının (Minrex) ABD Masası Genel Direkötür Carlos Fernndez de Cosso sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Küba’nın ABD seçimlerine müdahale ettiği veya müdahale etmeye çalıştığı iddiaları yanlıştır. Bu ABD hükümeti tarafından onaylanan propaganda ve iftira amacıyla ülkemize atılan bir iftiradır. Yalan söylemek, Küba’ya karşı kirli savaşın her zaman bir parçası olmuştur” dedi.

“DÜŞÜK DÜZEYLİ FAALİYETLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ”

Küba’nın eski Washington Büyükelçisi ve Uluslararası Politika Araştırma Merkezi (CIPIC) Direktörü José Ramn Cabaas da ABD seçimlerine olası Küba müdahalesi iddialarını yalanlayarak, “Bu iddia ABD Ulusal Güvenlik Birimi'nin 2020 seçimlerine olası dış müdahaleye ilişkin bir değerlendirmesine aittir. Görünüşe göre raporu yazanlar, 240 karşı hamleden sonra Trump’ın hala Küba’ya yönelik ablukayı güçlendirmek için istediğine inanıyorlar” ifadelerini kullanarak ironi yaptı.

Raporda, “Küba, Cumhuriyetçi karşıtı ve Demokrat yanlısı bilgilere yayarak eski Başkan Trump'ın seçim kampanyasını baltalamaya çalıştı” iddiaları ortaya atılmıştı. Rapor Küba istihbaratını işaret ederek, “Muhtemelen bu çabayı desteklemek için bazı düşük düzeyli faaliyetler gerçekleştirdi” ifadeleri kullanılmıştı.

Geçtiğimiz Kasım ayında ise Trump’ın kampanya Avukatı Sidney Powell, Küba, Çin ve Venezuela'nın uluslararası bir komplo kurduğunu ve ABD seçimlerini manipüle etmeye çalıştıklarını iddia etmişti. Dönemin Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodrguez Parrilla, bu iddiaları gülünç olarak nitelendirmişti.

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