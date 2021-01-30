Küçük çocuk dinozor ayak izi keşfetti

Birleşik Krallık’taki Galler bölgesindeki Vale of Glamorgan’da Bendricks Bay sahilinde ailesiyle birlikte yürüyüşe çıkan 4 yaşındaki Lily Wilder arkeologları heyecanlandıran bir keşfi ortaya çıkarttı. Wilder’ın sahilde yürüdüğü sırada dinozor ayak izi gözüne çarptı.

Wilder’ın ailesi dinozor ayak izini arkeologlara haber verdi. Bölgeye keşfe gelen arkeologlar, yaptıkları inceleme sonucunda ayak izinin 220 yıllık ve 75 cm uzunluğunda bir dinozora ait olduğunu açıkladı.

“BULUNAN EN İYİ ÖRNEK”

Galler Ulusal Müzesi paleontoloji küratörü Cindy Howells de ayak izini “Bu sahilde bulunan en iyi örnek” olarak nitelendirdi. Küçük Lilynin annesi Sally Wilder de “Ayak izini keşfedenler Lily ve Richard’dı (babası). Lily onu yürürken gördü ve ‘baba bak’ dedi. Richard eve gelip bana fotoğrafı gösterdiğinde harika göründüğünü düşündüm. Richard bunun gerçek olamayacak kadar iyi olduğunu düşündü. Arkeologlara haber verdik. Eşsiz keşif ortaya çıktı” dedi.