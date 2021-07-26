Çevre ve Şehircilik Bakanı, Londra’da temaslarda bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Londra’da temaslarda bulundu. Kurum, sosyal medya hesabından toplantıya ilişkin yaptığı paylaşımda görüşmenin detaylarını paylaştı.

Kurum, “İngiltere ve BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı (COP26) Başkanı Sayın Alok Sharma ev sahipliğinde düzenlenen Londra Çevre Bakanları Toplantısı’na katıldık. İnsanları, doğayı iklim değişikliğinin etkilerinden koruma ve adaptasyonun genişletilmesini ele aldığımız ilk oturumda gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine maruz kalan ülkelerin uyum eylemlerini hayata geçirmesinin öneminin altını çizdik. Londra Çevre Bakanları Toplantısı’nın ikinci oturumunda Paris Anlaşması kapsamında 1,5 derece sıcaklık hedefini korumak için atılması gereken adımları ve bu küresel mücadeledeki iş birliğinin önemini konuştuk” dedi.