Kurye mucizeyi gerçekleştirdi, kahraman ilan edildi

Vietnam'ın başkenti Hanoi'de dün inanılmaz bir kurtuluş anı kameralara yansıdı. Başkentte bulunan 16 katlı bir binanın 12'nci katından düşen 3 yaşındaki kız çocuğu, teslimat yapmak üzere müşterisini bekleyen kurye tarafından kurtarıldı. Küçük kızın evin balkonunda bulunan demirlerden dışarı sarktığını gören komşularının bağırarak yardım istemesi üzerine 31 yaşındaki Nguyen Ngoc Manh, direk olay yerine koştu.

YARDIM ÇIĞLIKLARI SAYESİNDE ÇOCUĞU GÖRDÜ

Arabada müşterisini beklediği sırada çocuğun çığlıkların duyduğunu belirten Manh, seslerin ilk etapta sadece çocuğuna bağıran bir anne olduğunu düşündüğünü ifade etti. Yardım çığlıklarının artması üzerine arabadan kafasını dışarı çıkardığını aktaran Manh, etrafa baktığında balkondan sarkan küçük kızı gördüğünü belirtti.

KÜÇÜK KIZ KUCAĞINA DÜŞTÜ

Küçük kızı gördüğü gibi arabadan indiğini aktaran Manh, çocuğu yakalamak için yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki çatıya tırmandığını ifade etti. Çocuğun kucağını düştüğünü belirten Manh, “Küçük kıza sarıldım. Kızın ağzından kan geldiğini görünce çok korktum” dedi.

KAHRAMAN İLAN EDİLDİ

Küçük kızı ölümden kurtaran Manh, ülkesinde kahraman ilan edildi. Düşme sonucu küçük kızın kolu ve bacağı kırılırken, Manh ise olayı hafif yaralı şekilde atlattı. Küçük kızın hastanede tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.