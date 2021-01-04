Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kurz: Üçüncü dalga başladı! Yaza kadar rahatlama yok

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Hollanda ve Çek Cumhuriyeti’nde üçüncü dalganın başladığını, yaz sıcakları gelene ve aşılanan kişi sayısı artana kadar corona virüsünün devam edeceğini söyledi.

Ali GÜLEN
Güncellenme: 23:09, 04/01/2021
Haberler Dünya
Kurz: Üçüncü dalga başladı! Yaza kadar rahatlama yok

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, corona virüsü salgınıyla ilgili telaşlandıran bir açıklama yaptı.

Kurz, Kronen Zeitung gazetesine verdiği demeçte “Corona sürecini atlatmaya daha aylar var. Yaza kadar aşılama sürer ve sıcaklar başlarsa o zaman bir rahatlama olur. Daha önce bir rahatlama beklemiyorum” dedi. Bu açıklama, corona virüsü önlemlerinin de yaza kadar devam edeceğinin sinyali oldu.

Şimdiden üçüncü dalganın birçok ülkeyi etkisine aldığını ve Avusturya'nın kapısında olduğunu belirten Kurz, sırası gelince kendisinin de aşı olacağını ve eğer birilerini ikna etmesi gerekiyorsa erken aşı yaptırabileceğini söyledi.

Avusturya'da şu ana kadar 134 bin kişi aşılandı. Ülkede medya, Almanya'da insanların daha hızlı aşılandığını, İsrail'in ise neredeyse bütün vatandaşlarını aşıladığını belirterek Kurz hükümetini eleştiriyor.

İlginizi ÇekebilirCorona aşısı olduktan 2 gün sonra öldü! 'Hiçbir sağlık sorunu yoktu'Corona aşısı olduktan 2 gün sonra öldü! 'Hiçbir sağlık sorunu yoktu'
Almanya Avusturya Çek Cumhuriyeti Corona hemşire Hollanda İsrail Portekiz Sağlık Sebastian Kurz