Kurz: Üçüncü dalga başladı! Yaza kadar rahatlama yok

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, corona virüsü salgınıyla ilgili telaşlandıran bir açıklama yaptı.

Kurz, Kronen Zeitung gazetesine verdiği demeçte “Corona sürecini atlatmaya daha aylar var. Yaza kadar aşılama sürer ve sıcaklar başlarsa o zaman bir rahatlama olur. Daha önce bir rahatlama beklemiyorum” dedi. Bu açıklama, corona virüsü önlemlerinin de yaza kadar devam edeceğinin sinyali oldu.

Şimdiden üçüncü dalganın birçok ülkeyi etkisine aldığını ve Avusturya'nın kapısında olduğunu belirten Kurz, sırası gelince kendisinin de aşı olacağını ve eğer birilerini ikna etmesi gerekiyorsa erken aşı yaptırabileceğini söyledi.

Avusturya'da şu ana kadar 134 bin kişi aşılandı. Ülkede medya, Almanya'da insanların daha hızlı aşılandığını, İsrail'in ise neredeyse bütün vatandaşlarını aşıladığını belirterek Kurz hükümetini eleştiriyor.