Kuveyt’te yeni hükümet yemin etti

Kuveyt'te Başbakan Sabah Halid el-Ahmed es-Sabah tarafından kurulan yeni hükümet Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah’ın önünde yemin etti.

Yemin töreni sırasında Kuveyt Emiri es-Sabah, yeni hükümetin büyük sorumlulukları olduğunu ve ekip ruhuyla çalışmasının gerektiğini vurguladı. Es-Sabah ayrıca, bütün yetkililerini işbirliği yapmaya çağırdı.

Hükümetin halka hizmet etmek için emirin talimatlarına ve tavsiyelerine göre çalışacağını altını çizen Kuveyt Başbakanı es-Sabah, “Emirin ve veliaht prensin önderliğinde tek bir ekip olarak ülkemizin ilerlemesi ve refahı için çalışacağız” dedi.

Yeni hükümette, Savunma Bakanlığına Hamad Jaber Al-Ali Al-Sabah, Adalet Bakanlığına Abdullah Yusuf Abdurrahman Al-Roumi ve Dışişleri Bakanlığına Ahmad Nasser Al-Mohammad Al-Sabah atandı.

Öte yandan, Kuveyt'te geçtiğimiz ay hükümette çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle milletvekilleri toplu olarak istifa etmişti. Kuveyt Emiri es-Sabah dün Başbakan es-Sabah'ın yeni hükümeti kurmasına yönelik kararname çıkarmıştı.