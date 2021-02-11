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Kuzey Avrupa’ya dijital aşı pasaportu

Corona virüsü salgını Avrupa’da her ülkede farklı uygulamalara neden oluyor. İkinci kapanmayı yapmayan, okulları ve restoranları açık tutan İsveç, yine düşük vaka sayıları ile ön plana çıkarken, Danimarka ile birlikte dijital aşı pasaportu uygulaması başlatıyor.

Ali GÜLEN
Güncellenme: 11:07, 11/02/2021
Haberler Dünya
Kuzey Avrupa’ya dijital aşı pasaportu

Danimarka ve İsveç, aşı yaptıranların bilgilerini dijital ortama aktaracak ve ilgili birimler tarafından takip edecek.

Aynı şekilde uçuş şirketlerine ve hava yollarına bilgi verilecek. Onlardan da, aşı yaptırdığını belgeleyemeyenlerin uçağa alınmaması istenecek. Dijital aşı pasaportu yaz aylarında başlayacak ve aşı yaptırmamış olanlar, İsveç ile Danimarka'ya alınmayacak.

İsveç Sağlık Bakanı, ülkede aşılamanın yavaş ilerlediğini, bu yaz ülkeleri için seyahati tam açamayacaklarını söyledi. Dijital aşı pasaportu, sadece uçak yolcuları için değil, diğer sektörler ve kamusal alanlar için de geçerli olacak

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