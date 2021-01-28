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Kuzey Kore ile ilgili ortalığı karıştıracak corona aşısı iddiası

Kuzey Kore'nin bilgisayar korsanlarıyla batılı devletlerin üretim verilerini ele geçirerek kendi aşısını ürettiği öne sürüldü. Aşı denemelerinde birinci ve ikinci fazların tamamlandığı belirtildi.

Güncellenme: 18:25, 28/01/2021
Haberler Dünya
Kuzey Kore ile ilgili ortalığı karıştıracak corona aşısı iddiası

Dünyanın en kapalı ülkesi olarak bilinen Kuzey Kore’nin bilgisayar korsanları tarafından batılı devletlerden ele geçirilen aşı geliştirme ve üretimiyle ilgili bilgilerle kendi corona virüsü aşısını geliştirdiği öne sürüldü.

Merkezi Güney Kore’de bulunan Daily NK gazetesinin haberinde, geliştirilen aşıda birinci ve ikinci faz denemelerinin tamamlandığı ifade edildi.

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Kuzey Kore hala ülkede doğrulanmış Covid-19 vakası olmadığını iddia ederken, haberde Kuzey Koreli yetkililerin corona virüsüne benzer semptomları gösteren hastalar üzerinde aşı testleri yaptığını öne sürdü.

Aşının geliştirilmesiyle ilgili bilgilerin ise Kuzey Koreli yetkililerin yakın zamanda kurduğu, aşı geliştirme teknolojisi dahil olmak üzere corona virüsü hakkında bilgi çalmaya adanmış yeni bir bilgisayar korsanlığı organizasyonu tarafından ele geçirildiği iddia edildi. DHA

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Yayınlanma Tarihi:18:18,