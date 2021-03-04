Lavrov, Körfez ülkelerini ziyaret edecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova yaptığı açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov’un 3 körfez ülkesine ziyaret düzenleyeceğini kaydetti.

Zakharova, Bakan Lavrov’un 8-12 Mart tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Katar’ı ziyaret edeceğini ifade ederek, Lavrov’un, bahsi geçen 3 ülkeyle Rusya’nın “çok yönlü” ilişkileri çerçevesinde Orta Doğulu liderlerle bir araya geleceğini belirtti.

Lavrov’un liderlerle ülkeler arası iş ortaklıklarını genişletmeye odaklanacağını ve enerji sektöründeki işbirliği konularını görüşeceğini kaydeden Zakharova, aynı zamanda görüşmede Suriye, Libya, Yemen ve Körfez’deki krizlerin çözümü ile İsrail-Filistin çatışması konularında ele alınacağına bildirdi.

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