Lavrov’dan Almanya’ya Navalny suçlaması

Rus muhalif lider Alexei Navalny’nin Rusya’da zehirlendikten sonra Almanya’da tedavi olmasıyla başlayan Rusya-Almanya arasındaki gerilim, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un iddiasıyla bir adım daha öteye taşındı. Lavrov, Alman istihbaratının Navalny’ye Rusya lideri Vladimir Putin’e ait olduğu öne sürülen Rusya’nın güneyindeki Gelencik tatil kasabasındaki sarayın filminin çekimine yardım etmiş olabileceğini öne sürdü.

“ALMAN İSTİHBARATIYLA İŞBİRLİĞİ YAPILMADAN İMKANSIZ”

Lavrov, “Somut bir duruma dikkat çekeyim. Bu filmde Navalnıy, Dresden’deki eski Sovyet istihbaratı rezidansını ziyaret ediyor ve bazı Alman meslektaşlarla birlikte ‘Putin’in kişisel dosyası’ olarak tanıttığı bir dosyadan materyalleri gösteriyor. Bu binaya girmek ve dahası bazı arşiv belgelerine erişim elde etmek Alman hükümetiyle, özellikle de Alman istihbaratıyla işbirliği yapılmadan imkansız. Tek başına bu, tüm bu hikayenin arka planı ve Batı’nın uluslararası medyada oynadığı rol hakkında yeterince bilgi veriyor” dedi.

“İDDİALAR YALAN”

Navalny’nin Rusya’da zehirlendiği iddiasını da yalanlayan Lavrov, “Omsk’taki hastanede ve Berlin’deki Charite kliniğinde Navalny’in vücudunda askeri zehirleyici madde tespit edilmedi. Alman hükümetinin açıklamasına göre sadece Almanya Silahlı Kuvvetleri Farmakoloji ve Toksikoloji Enstitüsü’ndeki testlerde bu maddelere rastlandı. Buna dayanılarak, Rusya’ya ‘temyiz edilemez’ suçlamalar ile ‘suçunu’ kabul etme ve ‘suçu’ soruşturma çağrıları yapıldı” ifadelerini kullandı. İHA

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