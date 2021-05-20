Lavrov’dan BBC muhabirine fırça

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Tacikistan’ın başkenti Duşanbede Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşmasına başlayan Lavrov, BBC muhabirine tepki gösterdi. Lavrov, konuşması sırasında kürsüye yaklaşarak mikrofon koyan BBC muhabirine sert şekilde baktı.

Lavrov daha sonra BBC muhabirine bakarak, “BBC böyle davranışlar mı sergiliyor? Anlamadım” sözleriyle tepki gösterdi. Kameraların kayıtta olduğunu fark eden Lavrov, gülümseyerek konuşmasına devam etti.

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