Lavrov’dan Ukrayna mesajı: Yerle bir olur

Rusya ile Ukrayna arasında Donbass gerilimi yükseliyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un yaptığı açıklamada, Donbass’ta yeni savaş başlatma girişimlerinin Ukrayna’nın bölünmesine yol açabileceğini söyledi.

Lavrov, “Devlet Başkanı Vladimir Putin kısa süre önce söylemişti ancak bu sözler bugün de geçerli; Donbass’ta yeni savaş başlatmaya çalışanlar Ukrayna’yı yıkıma uğratır” dedi.

WASHINGTON- KIEV HATTINDA TELEFON TRAFİĞİ

Öte yandan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, telefonda Donbass ve Kırım’daki güvenlik durumunu ele aldı. Kuleba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Amerikalı mevkidaşıyla güvenlik işbirliğini geliştirme yollarını telefonda görüştüklerini duyurarak, “Rusya’nın Ukrayna’nın doğusunda ve Kırım’daki güvenlik durumunu kötüleştirmeye devam etmesinden dolayı Blinken ile yapıcı ve odaklanmış bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim” ifadelerine yer verdi.