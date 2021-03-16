Letonya da AstraZeneca aşısını askıya aldı

Letonya hükümeti, son dönemde yan etkilerinin belirlendiği ve birçok insanın aşı olduktan sonra ölmesi üzerine AstraZeneca’nın geliştirdiği corona virüsü aşısının kullanımını “geçici olarak” durdurdu.

Letonya hükümetine bağlı sağlık kuruluşu, AstraZeneca’nın geliştirdiği aşının kullanımını iki haftaya kadar durdurma kararı alındığını açıkladı.

Yetkililer bu hamlenin “ek önlem” olarak tanımlandığını açıklarken, “Bu karar aşı olduktan sonra yan etkilerin görüldüğü bazı AB ülkelerinin raporları sonucunda alınmıştır. Şu an resmi olarak aşı ile ağır yan etkiler ile ilgili bir bağlantı bulunmamaktadır” denildi.

Daha önce Almanya, Fransa ve İtalya gibi ülkeler AstraZeneca’nın Covid-19 aşısını kullanmayı durdurmuştu.

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