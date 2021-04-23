Litvanya, Letonya, Estonya 4 Rus diplomatı ‘istenmeyen kişi’ ilan etti

Rusya’nın diplomatik temsilciliklerinde çalışanları “istenmeyen kişi” ilan eden ülkeler arasına Litvanya, Letonya ve Estonya da katıldı. Litvanya 2, Letonya ve Estonya da birer olmak üzere toplam 4 Rus diplomatı “istenmeyen kişi” ilan ettiklerini duyurdu.

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergeis, “diplomat kılığına girmiş Rus ajanı olan bu kişilerin” diplomatik statülerine uymayan faaliyetlerde bulunduklarını belirtirken, söz konusu çalışanlara bulundukları ülkeyi terk etmeleri için 7 gün süre tanıdıklarını ifade etti. Landsbergeis, “Avrupa Birliği’nde (AB) daha az Rus ajanı bulunmalı. Çek dostlarımız onların emsalsiz faaliyetlerine ışık tutuyor” şeklinde konuştu.

Estonya Dışişleri Bakanlığı da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ülkedeki Rus diplomatı “istenmeyen kişi” ilan etme kararının 2104 yılında Çekya’da meydana gelen uluslararası hukuku ihlal eden, Avrupa’nın güvenliği ve istikrarını baltalayan patlama ile ilgili olduğunu belirtti.

Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkeviczs ise ülkesinin ne kendi topraklarında ne de partner ve müttefiklerinin topraklarında yıkıcı eylemlere tolerans göstermeyeceğini, bu nedenle Rus diplomatı sınır dışı etmeye karar verdiklerini söyledi.

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