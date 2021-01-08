Londra Belediye Başkanı Khan: Kentte salgının kontrolden çıktı

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan’ın ilan ettiği “Büyük Tehlike” kapsamındaki önlemlere, ciddi sonuçlar yaratabilecek olaylar ya da felaketler nedeniyle başvurulabiliyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Londra’da bu gibi durumlarda, farklı kuruluşların eşgüdüm halinde çalışarak tehlikeye daha hızlı tepki verilebilmesini sağlayan düzenlemeler getiriyor.

Daha önce Grenfell binasında çıkan büyük yangın, Tower Bridge bölgesinde iki kişinin ölümüne çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açan saldırı gibi durumlarda benzer “Büyük Tehlike” hali ilan edilmişti. Salgın nedeniyle geçen hafta Sussex ve Surrey belediyeleri de benzer önlemler ilan etti.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, şu anda başkentteki hastanelerde 7 binden fazla Covid-19 hastası bulunduğunu söyledi.

Khan bunun salgının birinci dalgasındaki vaka sayısının yüzde 35 üzerinde olduğunu kaydetti.

Londra Ambulans Hizmetleri’nin normal bir günde 5 bin 500 çağrı aldığıını, şu anda çağrı sayısının 8 bine ulaştığını söyleyen Khan bir kriz noktasına gelindiğini vurguladı ve “Eğer bugün derhal önlem almazsak sağlık sistemimiz başa çıkamaz hale gelecek ve daha çok insan ölecek” dedi.

Artan ambulans hizmeti talebi nedeniyle hali hazırda 100 itfaiyeci ambulans sürücülüğüne geçirilmiş bulunuyor.

Belediye Başkanı Khan “Londralılar büyük fedakarlıklar yapmaya devam ediyor ve bugün ben onlara mutlaka gerekmiyorsa lütfen evde kalın diyorum. Evde kalarak kendinizi, ailenizi, diğer Londralıları ve sağlık sistemimizi koruyun” diye çağrı yaptı.

Khan ayrıca Başbakan Boris Johnson’a, başkentte çalışamayan, karantinaya giren vatandaşlar için daha fazla mali destek çağrısı yaptı ve aşılama verilerinin gün gün yayımlanmasını istedi.

Londra Belediye Başkanı’nın diğer talepleri, ibadet yerlerinin kapatılması ve ev dışındaki kalabalık tüm mekanlarda, market kuyrukları gibi yerlerde de sürekli maske takılması.

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