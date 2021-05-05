Londra’da AB Büyükelçiliği açılacak

Avrupa Birliği Dış Eylem Servisi tarafından yapılan açıklamada, İngiltere ile AB arasında İngiltere’nin başkenti Londra’da bir AB Büyükelçiliği açılması konusunda anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab tarafından Londra’da AB Büyükelçiliği açılması konusunda yapılan ortak açıklamaya yer verilen EEAS’ın açıklamasında şöyle denildi:

* İyi niyet ve pragmatizme dayalı, AB İngiltere Delegasyonunu kurmak üzerinde bir anlaşmaya varmaktan memnuniyet duyuyoruz. AB Büyükelçisi, devletlerin misyon Başkanları ile tutarlı bir statüye sahip olacaktır. AB Delegasyonu’nun diplomatik çalışanları, adaletin etkili bir şekilde yönetilmesini sağlarken, aynı zamanda etkili bir şekilde çalışmak için gereken ayrıcalıklara ve dokunulmazlıklara sahip olacaklardır.

Öte yandan 1 Şubat 2020 tarihinde AB’den ayrılan İngiltere ile AB arasında aylar süren müzakerelerden sonra her iki taraf 24 Aralık 2020’de bir ticaret anlaşmasına varmıştı.

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