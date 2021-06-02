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Londra’da bıçaklı saldırı

İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Hyde Park'ta kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğrayan bir genç yaralandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:18, 02/06/2021
HaberlerDünya

İngiltere'nin başkenti Londra'da yer alan Hyde Park’ta dün yerel saatle 21.00'da bıçaklı saldırı yaşandı. Adı açıklanmayan bir genç parkta otururken, kimliği belirsiz bir grubun saldırısına uğradı. Palaya benzer bıçaklar taşıyan saldırganlar, yumruk ve tekmelerle darp ettikleri 17 yaşındaki genci bıçakladı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan gencin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Saldırı anı, parktaki diğer kişilerce cep telefonları ile kaydedilirken, görüntüler sosyal medyaya yansıdı. Görüntülerde, bıçaklı saldırganların genci darp ettiği ve yere düştükten sonra da tekmelemeye devam ettikleri görülürken, parktaki diğer kişiler ise panik içinde olay yerinden uzaklaştı.

Polis, henüz olayla bağlantılı bir gözaltı yapılmadığını söyledi.

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Yayınlanma Tarihi:14:07,