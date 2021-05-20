Lübnan ordusu, İsrail’e atılan roketlerin fırlatıldığı bölgeleri güvenlik çemberine aldı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'dan İsrail'e 4 roket atıldığını bildirilmiş, roketlerden 1’nin hava savunma sistemi tarafından engellendiği ve 1 roketin boş araziye, 2 roketin ise Akdeniz'e düştüğü aktarılmıştı.

IDF’in açıklamasının ardından harekete geçen Lübnan ordusu, roketlerin atıldığı Lübnan’ın güneyinde yer alan Seddiqine ve Rmadiyeh kasabalarının eteklerini güvenlik çemberine aldı. Ordu, bölgede başka roketlerin olup olmadığı yönünde kapsamlı kontroller başlatırken, ordu mühendislik ekibi ise bölgede incelemelere başladı.

Lübnan ordusu tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü’nün (UNIFIL) İtalyan taburuna ait araçlar, roketlerin atıldığı bölgelere sevk edildi. UNIFIL İtalyan taburu, gerilime neden olan bölgede Lübnan ordusu ile birlikte devriye attı.

Öte yandan bugün İsrail’e 4 roket atılan Lübnan’dan dün, yine İsrail hedef alınarak 6 roket atılmış, roketlerin tamamı Lübnan topraklarına düşmüştü. IDF ise, saldırının ardından topçu birliklerinin roketlerin atıldığı noktayı ateş altına aldığını açıklamıştı.

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