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Lübnan’da hükümet kurulamadı, halk sokaklara döküldü

Lübnan’da hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad Hariri’nin hükümeti kurmakta başarısız olmasının ardından görevden çekilmesi ile halk yeniden sokaklara döküldü.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 00:26, 16/07/2021
HaberlerDünya

Ekonomik ve siyasi krizin derinleştiği Lübnan'da hükümeti kurmakla geçtiğimiz sene 22 Ekim'de görevlendirilen Saad Hariri, dün 24 teknokrattan oluşan kabinesini Cumhurbaşkanı Michel Aoun'a sunmuş, bugün ise görevden çekildiği ve hükümeti kurmayacağını açıklamıştı.

Foto: İHA

Hariri'nin açıklamasının ardından halk başta başkent Beyrut olmak üzere birçok kentte sokaklara döküldü. Hariri'nin açıklamasının ardından sert düşüş yaşayan Lübnan lirası nedeni ile birçok esnaf dükkanlarını kapatmak zorunda kaldı.

Foto: İHA

Protestocular, birçok yolu lastik ve konteynerleri ateşe vererek kapatırken, güvenlik güçleri çıkan olayları bastırmak için göstericilere gaz bombası ve havaya ateş açarak müdahale etti. Çıkan olaylarda çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

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Yayınlanma Tarihi:00:09,