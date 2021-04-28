Lübnan’da ilaç krizi derinleşiyor

Lübnan’da yaşanan güvenlik ve yolsuzluk sorunları sürerken, ekonomik kriz derinleşmeye devam ediyor. Lübnan Merkez Bankasının geçen sene ilaçlar da dahil olmak üzere bazı temel malzemelere yaptığı desteği keseceğini açıklamıştı.

Lübnan Merkez Bankası, döviz rezervlerinin tükenmeye başladığı için ilaç ithalatında sıkıntı yaşanacağını ve bazı ilaçlara yapılan para desteğinin kaldırılacağını duyurdu. Desteğin kalkmasıyla ilaçlar daha yüksek fiyattan satışa verilmesi nedeniyle vatandaşlar panik yaşamaya başladı.

Fiyat artışı sonucu kaçakçılık faaliyetlerinin artması nedeniyle ülkede ilaç kıtlığı meydana geldi. Ülke genelinde eczaneler ilaç tedarik etmekte zorlanıyor. Eczacı Süheyl Deryan yaptığı açıklamada, “İlaç sıkıntısı yaşıyoruz. Kronik hastaların ilaçları dahil olmak üzere ilaçların tedarikinde düşüş yaşıyor. İlaç firmaları bize az ilaç veriyor. Hala ilaç alamayan vatandaşlar var. Tedarik gelse de vatandaşlara yetmiyor” dedi.

“ÜLKEDE BİRÇOK ÜRÜN ERİYEN BİR MUM GİBİ OLDU”

Yara Hüseyin ise yaptığı açıklamada, “İlaçları bulamıyoruz. Büyükannem için diyabet veya yüksek tansiyon ilaçları almaya gittiğimde ya bulamıyorum ya da sadece bir kutu ilaç veriyorlar. Gittikçe ilaçlardan sadece küçük miktarlar vermelerinden korkmaya başladık. Ülkede hiçbir şey yok. Ülkede bir çok ürün eriyen bir mum gibi oldu. Arabalara koyabileceğimiz benzini bile bulamıyoruz. İşimize nasıl gidebiliriz?” ifadelerini kullandı.