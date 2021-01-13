Lukaşenko’dan muhalefete çağrı: Diyalog kurmaya hazırım

Belarus'ta Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko karşıtı protestolar devam ederken, Lukaşenko muhalefete diyalog çağrısında bulundu.

Başkent Minsk'te kültür, sanat ve spor dallarında yapılan ödül törenine katılan Lukaşenko yaptığı konuşmada, kimsenin önünde diz çökmeyeceğini de ifade ederek şöyle konuştu:

* Bugün yaşadığımız dünyada daha çok saldırgan tutumlar sergilenirken topraklarımızda güçlü durmak önemli. Belarus halkının yüzyıllardır bu topraklarda yaşadığını ve yaşayacağını her dönemde önceki neslinle aynı duyguları taşıyacağını anlayın.

* Bizim için esas olan atalarımızın hangi zorluklardan geçtiği topraklarımızı savaşlarda nasıl koruduğu ve aynı zamanda kültürel ve manevi değerlere nasıl sahip çıktıklarıdır.

“KİMSENİN ÖNÜNDE DİZ ÇÖKMEYECEĞİM”

Lukaşenko, muhalefet ile yeni Anayasa çalışması konusunda görüşebileceğini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

* Biz muhalefet dahil dürüst insanlarla konuşmaya hazırız fakat hainlerle değil. Anayasa değişikliğinden Belarus halkının geleceğine yön verme konuları da dahil muhalefet ile diyalog kurmaya hazırız. Fakat kimsenin önünde de diz çökmeyeceğim.

* Yüzyıllardır dizlerimizin üzerinde durmaya çalıştık. Bu dizlerimizle ayağa kalktık ve yine bu dizlerimizle ayakta durmaya devam edeceğiz. Bu nedenle ülkemizi yıkıma uğratmak isteyen herkesi uyarmak istiyorum, bunu başaramayacaksınız. (İHA)

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