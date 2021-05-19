Lüks tadilat Johnson’ın başına bela oldu: Altın kaplama duvar kağıtları döküldü

İngiltere Başbakanı Boris Johnson corona virüsüyle mücadelede aşılama kampanyasında başarılı sonuçlar alsa da, konutunda yapılan tadilatla gündemden düşmüyor.

Nişanlısı Carrie Symonds’ın istekleri doğrultusunda Başbakanlık konutunu yenileten Johnson’ın, 200 bin sterlinlik (2.3 milyon TL) harcama yaptığı ortaya çıkmıştı.

Ülkenin içinden geçtiği zorlu dönemde yapılan bu harcamanın nereden karşılandığı İngiltere’de büyük tartışma yaratırken, dekorasyonu gerçekleştiren iç mimar Lulu Lytle yeniden Downing Street’in yolunu tuttu. Lytle’ın Symonds ve Johnson çifti için tercih ettiği altın kaplama duvar kağıtları dökülmeye başladı.

Duvar kağıtları için yaygın kullanılan kaplama yöntemini uygulamadığı belirtilen Lytle, söz konusu tasarımı yenileyecek mi yoksa onarımdan mı geçirecek merakla bekleniyor.

Öte yandan konutta yapılan değişiklikle ilgili ortaya çıkan yeni detaylara göre, Lytle’ın çift için binlerce sterlin değerinde kumaşlarla kaplanan koltuk ve perdeler kullandığı belirtildi.