Macaristan Başbakanı Orban casusluk skandalının hedefinde: Bağımsız medyaya saldırıyor

İsrail merkezli casus yazılım geliştiren NSO Group ve Pegasus projesi uluslararası medyanın gündemine bomba gibi düştü. En az 10 ülke hükümetlerinin gazeteci, aktivist ve siyasileri takip ettirdiği ortaya çıkarken onlardan biri de Macaristan oldu.

The Guardian’ın haberine göre Macaristan Başbakanı Viktor Orban, medyaya karşı açtığı savaşta bu proje sayesinde yeni bir kulvar açtı. Orban’ın hedefinde araştırmacı gazeteciler ve bağımsız medyanın olduğu belirtildi. Orban’ın radarına giren isimler arasında 10 avukat, bir rakip partiden siyasetçi ve en az beş gazeteci olduğu öğrenildi.

Söz konusu gazeteciler arasındaki iki isim, araştırmacı gazetecilik yapan Direkt36’da çalışan Szabolcs Panyi ve András Szabó olduğu ortaya çıktı. Ulusal Güvenlik ve diplomaside çok geniş bir kaynağa sahip olan Panyi, 2019 yılında 7 aylık periyot boyunca Pegasus projesi kapsamında takip edildi.

‘YAYGIN BİR PARANOYA VAR’

The Guardian’a konuşan Panyi, Orban hükümetinden bazı isimlerin, bağımsız gazetecilerle ilgili komplo teorilerine sahip olduğunu söyledi. Panyi, yaptığı açıklamada, “Yaptığımız araştırmalar, haberler ve kaynaklarımızla ilgili yaygın bir paranoya olduğunu düşünüyorum. Gerçekte olan şeyleri çok daha farklı görüyorlar” dedi.

Skandalın patlak vermesinin ardından Macaristan Hükümet sözcüsünden de yanıt geldi. Sözcü, konuyla ilgili veri toplandığına dair herhangi bir bilgileri olmadığını söyledi.

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