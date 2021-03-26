Macaristan’da kısıtlamalar bir süre daha uygulanacak

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ülkedeki güncel verileri ve corona virüsü planlarını açıkladı.

Orban, “Macaristan’ın yükselen corona virüsü vakaları dolayısıyla yasakları ve kısıtlamaları gevşetme alanı yok” dedi. Orban, ülkedeki hamile kadınlara Pfizer/BioNTech’in ve Moderna’nın aşılarının da yapılacağını açıkladı.

Orban, hükümetinin hafta sonu mağazalara sınırlı sayıda tüketici alınacağına dair bir karar alınabileceğinin sinyalini verirken, işletmelerin daha uzun saatler açık kalabileceğini söyledi.

Öte yandan Orban, 65 yaşın üzerindekilerin corona virüsü aşısı olmaması durumunda ekonominin tekrar açılamayacağını da vurguladı. Macaristan’ın sağcı başbakanı Orban, okulların ise 19 Nisan’da açılabileceğini söyledi.

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