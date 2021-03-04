Macaristan’da okullar kapatıldı

Corona virüsü aşılama sürecinin hızla devam etmesine karşılık corona virüsü vakalarının da dramatik bir şekilde artış gösterdiği Macaristan’da kritik bir karar alındı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın Özel Kalem Müdürü Gergely Gulyas bir açıklama yaptı. Gulyas, iki hafta boyunca ilköğretim okullarının ve süpermarket ile eczaneler haricindeki mağazaların kapatılmasına karar verildiğini duyurdu.

Kapalı kalan ve yasaklardan etkilenen sektör ve işletmelere desteğin 8 Mart’tan 22 Mart arasındaki süreç içerisinde hükümet desteğine devam edileceği belirtildi.

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Gulyas, “Eğer şimdi kapanmazsak, ekonominin yeniden açılması gecikecek” dedi.

Macaristan’da sadece bugün 6.278 insanda corona virüsü tespit edilirken 151 insan da corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirdi. Bu oranlar son 3 ay içerisindeki en yüksek sayı olarak dikkat çekti.