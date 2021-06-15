Macaristan’da seçim öncesinde eşcinsellik karşıtı tasarı geçti

Macaristan’da bir süredir gündemde olan ve tartışma yaratan “okullarda eşcinsellik bilgisi verilmesini” yasaklayan tasarı onaylandı.

Aşırı sağcı başbakan Viktor Orban’ın gelecek yılki seçimlere yönelik gündeme getirdiği tasarı bugün parlamento tarafından da onaylandı.

Okullarda eşcinsellik ya da cinsiyet değiştirme ameliyatı ile ilgili bilgi ve eğitim verilmemesini isteyen Macaristan yönetimi, LGBT ile ilgili bilgilerin okullardan uzaklaştırılmasını talep etti.

Gelecek yılki seçimlere hazırlanan Orban, özellikle göçmenler ve eşcinsellere yönelik tutumuyla Macaristan içerisinde ayrışmaya sebep oldu. Orban’ın partisi Fidesz, torba yasanın içine okullarda LGBT eğitiminin yasaklanmasının yanı sıra pedofiliye de çok sert cezalar getirmişti. Pedofili cezası da aynı torba yasada olduğu için muhalefet LGBT önerisini de onaylamak zorunda kaldı.

Onaylanan yasa doğrultusunda 18 yaşın altındakilere eşcinsellik ya da cinsiyet değiştirme ile ilgili bilgi verilemeyecek ve ayrıca reklamlarda da bu yönde bir eğilim olmayacak.

Macaristan’da eşcinsel evlilik resmi olarak tanınmıyor ve sadece heteroseksüel çiftler çocuk evlat edinebiliyor.

Avrupa Parlamentosu da bu adıma büyük tepki gösterdi. Yeşiller’den Gwendolien Delbos-Corfield, “Çocukları koruma bahanesiyle LGBTIQ topluluğunu hedef almak Macaristan’a zarar veriyor” dedi.

2010 yılından beri arka arkaya üç seçimden de büyük farkla galip ayrılan Orban, muhalefet partilerinin birleşmesiyle birlikte anketlerde kafa kafaya geldi.

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