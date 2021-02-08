Macaristan’dan Sputnik V aşısının kullanımına onay

Corona virüsü (Covid-19) dünya genelinde hızla yayılmaya devam ederken, Rusya tarafından Covid-19 karşı geliştirilen Sputnik V aşısına bir ülkeden daha onay geldi.

Macaristan İnsan Kaynakları Bakanı Prof. Dr. Miklos Kasler sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Macaristan Ulusal Sağlık Hizmetleri Merkezi’nin, Rusya tarafından Covid-19’a karşı geliştirilen Sputnik V aşısının Macaristan’da kullanımına tam onay verdiğini ifade etti.

Kasler, “Ulusal Sağlık Hizmetleri Merkezi, Sputnik V aşısının ürün kalitesi açısından üretici firmanın şartlarına ve insanlarda kullanıma uygun olduğunu belirleyen gerekli resmi çalışmalarını tamamlamıştır” dedi.

SPUTNİK V’NİN ETKİNLİK ORANI YÜZDE 91.6

Akademik tıp dergisi olan The Lancet tarafından Salı günü yayınlanan raporda, 21 ülkeden alınan 3. faz verilerine göre Sputnik V aşısının, Covid-19’a karşı yüzde 91.6 etkili olduğu kaydedildi.

Öte yandan Macaristan’da daha önce, Pfizer- BioNTech, Moderna ve AstraZeneca firmaları tarafından geliştirilen aşılarında kullanımı onaylanmıştı. Macaristan’da Covid-19 salgının başlangıcından bu yana 376 bin 495 pozitif vaka tespit edilirken, ülkede 13 bin 90 kişi ise Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. (İHA)

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