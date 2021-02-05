Macron: Erdoğan’ın Batı’ya tavrının yumuşamasından memnunum

Fransa Cumhurbaşkanı Macron açıklamasında, “Şimdi Libya’da Türk askerlerinin çekilmesiyle, Dağlık Karabağ’da, Suriye’de ve Doğu Akdeniz’de tansiyonun düşürülmesiyle iyi sonuçlar alacağımızı umuyorum” ifadesini kullandı.

Euronews’ta yer alan habere göre Macron ayrıca, son günlerde Ankara’dan gelen yumuşama sinyallerini memnuniyetle karşılamakla birlikte, ABD ve AB’nin son iki yılda agresif saldırılara maruz kaldığını söyledi.

Türkiye’nin 2 yıl önce Suriye’de NATO ile koordinasyona girmeden operasyon düzenlediğini belirten Macron şöyle konuştu:

* Suriye’de ABD öncülüğünde koalisyon askerleri olmasına rağmen Türkiye, ulusal bir bakış açısıyla Suriye Demokratik Güçleri’nin terörist olduğunu, PKK ile bağlantılı olduğunu, ki bunun bir kısmı doğru, belirterek operasyon başlattı.

* Ama koalisyon güçleri o dönem bu kişiler sayesinde IŞİD’e karşı mücadele ediyordu. Sonra birden bir üyemiz (NATO) gelip bu kişileri öldürmek istedi çünkü bunlar terörist oldu.

“PUTİN İLE DİYALOG ŞART”

Atlantic Council’a verdiği mülakatta Rusya’ya da değinen Fransız lider, Avrupa’da istikrar ve barışı sürdürmek için Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin ile diyalogun şart olduğunu ifade etti.

Rus muhalif Aleksey Navalny’nin tutuklanmasının büyük bir hata olduğunu belirten Macron, “Bu, Rusya’nın istikrarı açısından da yanlış bir durum” diye konuştu.

Macron, Navalny’nin tutuklanmasına ilişkin, siyasi görüş ayrılıkların asla bir suç olmadığını belirterek Rus muhalifin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

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