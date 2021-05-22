Macron, Tokyo Olimpiyatları açılış seremonisine katılacak

Covid-19 salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları için geri sayım sürerken, dev organizasyona katılacak ülke liderlerinin isimleri netleşmeye başladı. Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu katıldığı bir radyo programında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 23 Temmuz’da gerçekleştirilecek Tokyo Olimpiyatları açılış seremonisine katılacağını açıkladı.

Covid-19 riskine rağmen oyunların yapılıp yapılmayacağı şeklindeki soru üzerine Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ve organizasyon komitesinin riski en aza indirmek için çalıştığını söyleyen Maracineanu, Fransa’nın hazırlıkların bir parçası olarak sporcularını aşıladığını da vurguladı. Maracineanu ayrıca, kendisi ve bir diğer kabine üyesinin de olimpiyatlar için Japonya'yı ziyaret etmeyi planladığını ifade etti.

2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları dünya kamuoyunun Covid-19 salgını nedeniyle dile getirdiği endişelerin ardından bu yıla ertelenmiş, olimpiyat oyunlarının 23 Temmuz-8 Ağustos 2021, paralimpik oyunlarının ise 24 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklanmıştı.