Macron’un 5 milyon TL’ye çiçekleri ülkeyi karıştırdı

Corona virüsü salgınının pençesinde olan ve Avrupa’daki en kötü vaka ve ölüm oranlarına sahip ülkelerden biri haline gelen Fransa’da gündem Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron’un Elysee Sarayı’ndaki gereksiz harcamaları…

Salgın başladığı günden beri kamunun ziyaretine kapalı olan Elysee Sarayı’nın peyzaj ve bitki düzenlemesine Macron çiftinin tam 600 bin euro (yaklaşık 5.4 milyon TL) ödediği ortaya çıktı. Çiftin sadece kendi zevklerine göre düzenlediği bitkiler için yaptığı harcama büyük tepki çekti.

Fransız Politis gazetesi, Macron’un yaptığı çiçek harcamasının selefleri François Hollande ve Nicolas Sarkozy’nin harcamalarından beş kat fazla olduğunu yazdı. Çok az resepsiyon ve davetin yapıldığı ve ekonomik sorunların yaşandığı bir dönemde çiçek ve bitki bütçesinin bu kadar artırılması Fransız kamuoyunun gündemine oturdu.

Elysee Sarayı konuyla ilgili bir açıklama yapmazken orkidelere yaklaşık 20 bin euro, buketlere ise yaklaşık 380 bin euro harcandığı açıklandı. Fransız vergi mükellefleri ise Macron çiftinin bu harcamalarına adeta ateş püskürdü. Birçok sosyal medya kullanıcısı, “Bizden paramızı biriktirmemiz ve çok az parayla geçinmemiz isteniyor, daha fazla vergi kesiliyor ama işin eğlencesini o yaşıyor” dedi.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Kriz herkesi etkilemiyor anlaşılan” yorumunu yaptı.