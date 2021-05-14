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Macron’dan Ermenistan’a destek: Azerbaycan geri çekilmeli

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Erivan yönetiminin Azerbaycan sınır ihlalinde bulunuyor iddialarına destek vererek, "Azerbaycan, Ermenistan sınır bölgelerinden çekilmeli" dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:40, 14/05/2021
HaberlerDünya
Macron’dan Ermenistan’a destek: Azerbaycan geri çekilmeli

Dağlık Karabağ’da Azerbaycan tarafından ağır yenilgi alan Ermenistan’ın sınır ihlali iddialarına, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron destek verdi.

Macron, Azerbaycan’ın Ermenistan sınır bölgelerinden ‘askerlerini derhal çekmesini’ talep ederek, “Azerbaycan silahlı kuvvetleri Ermenistan topraklarını işgal etti. Derhal geri çekilmeleri gerekiyor” diye yazdı. Macron’un ofisinden yapılan açıklamada ise, “Cumhurbaşkanı, Fransa’nın Ermenistan’ın toprak bütünlüğüne olan bağlılığını hatırlattı ve Azerbaycan askerlerinin Ermenistan topraklarından derhal çekilmesi gereğini vurguladı” denildi.

SINIR İHLALİ SUÇLAMASI

Öte yandan Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan’ı ‘topraklarına asker kaydırmakla’ suçlamıştı. Ermenistan başsavcısının “toprak bütünlüğünün ihlaline” yönelik Azerbaycan’a ceza davası açtığı öne sürülmüştü.

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