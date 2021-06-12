Macron’dan Johnson’a Brexit uyarısı: Anlaşmaya uyulursa ilişkiler yeniden şekillenir

İngiltere'nin güneybatısında bulunan Cornwall'da G7 Zirvesi kapsamında için bir araya gelen liderler, ikili görüşmelerini sürdürüyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cornwall’daki Carbis Koyu’nda görüşme gerçekleştirdi. Macron görüşmede, İngiltere’nin AB ile imzaladığı Brexit ticaret anlaşmasına sadık kaldığı sürece İngiltere-Fransa ilişkilerini yeniden şekillendirilebileceğini ifade etti.

Diplomatik kaynaklara göre Macron, Johnson’a iki ülkenin ortak çıkarları olduğunu, ancak Johnson’ın Brexit konusundaki sözünü tutması halinde ortak çıkarların gelişebileceğini belirtti. Ayrıca Macron’un Boris Johnson’a, Fransız-İngiliz ilişkisinin sıfırlanması gerektiğini söylediği belirtildi.

ORTAK VİZYON VURGUSU



Elysee Sarayı da Fransa ve İngiltere’nin birçok küresel konuda ortak bir vizyon ve ortak çıkarları paylaştığını, “transatlantik politikaya ortak bir yaklaşımı olduğunu” vurguladı.

İngiltere’nin geçtiğimiz yıl AB’den ayrılmasından bu yana AB ve özellikle Fransa ile ilişkiler soğurken, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere’nin Brexit anlaşmasının bazı şartlarını yerine getirmeyi reddetmesine tepki göstermişti.