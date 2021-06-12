Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Macron’dan Johnson’a Brexit uyarısı: Anlaşmaya uyulursa ilişkiler yeniden şekillenir

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, G7 zirvesi kapsamında Cornwall'da İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile gerçekleştirdiği görüşmede, İngiltere'nin AB ile imzaladığı Brexit ticaret anlaşmasına uyduğu sürece İngiltere-Fransa ilişkilerini yeniden şekillendirilebileceğini belirtti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:50, 12/06/2021
HaberlerDünya
Macron’dan Johnson’a Brexit uyarısı: Anlaşmaya uyulursa ilişkiler yeniden şekillenir

İngiltere'nin güneybatısında bulunan Cornwall'da G7 Zirvesi kapsamında için bir araya gelen liderler, ikili görüşmelerini sürdürüyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cornwall’daki Carbis Koyu’nda görüşme gerçekleştirdi. Macron görüşmede, İngiltere’nin AB ile imzaladığı Brexit ticaret anlaşmasına sadık kaldığı sürece İngiltere-Fransa ilişkilerini yeniden şekillendirilebileceğini ifade etti.

Diplomatik kaynaklara göre Macron, Johnson’a iki ülkenin ortak çıkarları olduğunu, ancak Johnson’ın Brexit konusundaki sözünü tutması halinde ortak çıkarların gelişebileceğini belirtti. Ayrıca Macron’un Boris Johnson’a, Fransız-İngiliz ilişkisinin sıfırlanması gerektiğini söylediği belirtildi.

ORTAK VİZYON VURGUSU

Elysee Sarayı da Fransa ve İngiltere’nin birçok küresel konuda ortak bir vizyon ve ortak çıkarları paylaştığını, “transatlantik politikaya ortak bir yaklaşımı olduğunu” vurguladı.
İngiltere’nin geçtiğimiz yıl AB’den ayrılmasından bu yana AB ve özellikle Fransa ile ilişkiler soğurken, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere’nin Brexit anlaşmasının bazı şartlarını yerine getirmeyi reddetmesine tepki göstermişti.

İlginizi ÇekebilirBiden'dan G7 Zirvesi'nde dikkat çeken paylaşım: Zorlukların üstesinden gelmeye hazırızBiden'dan G7 Zirvesi'nde dikkat çeken paylaşım: Zorlukların üstesinden gelmeye hazırız
ABD Cumhurbaşkanı Fransa İngiltere Joe Biden sosyal medya