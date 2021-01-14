Maduro şaşırttı: ABD eşime para teklif etti

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD hükümetinin eşine rüşvet vererek yuvasını yıkmaya çalıştığını iddia etti.

Ulusa sesleniş konuşması yapan 58 yaşındaki Maduro, Trump’ın Venezuela Özel Danışmanı Elliott Abrams’ın teklifi bizzat 64 yaşındaki Cilia Flores’e ilettiğini söyledi.

Maduro, “Elliott Abrams, Cilia’ya benden ayrılmasını, beni terk etmesini ve başka bir ülkeye taşınmasını teklif etti. Bunun karşılığında sonsuza kadar mutlu yaşayabileceği bir para vereceğini söyledi. Onlar aile kurumuna bile saygı duymuyorlar. Eşim de kibarca gülümseyip onları göndermiş” dedi.

Geçen ay yapılan seçimlerle milletvekili seçilen Flores’in seçimden zaferle ayrılması tepki çekmişti. ABD yönetimi, bir süredir Venezuela liderini “narko-terörist” olarak tanımlarken, resmi olarak devlet başkanı olarak görmediğini duyurmuştu. 2019’da Washington yönetimi Maduro’nun görevi bırakması çağrısında bulunmuş fakat Maduro bu çağrıyı yanıtsız bırakmıştı.