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Mahkemeden Sezgin Baran Korkmaz kararı! Savcılıktan iade açıklaması

Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi. Savcılık, "ABD veya Türkiye'ye iadesine mahkeme karar verecek. Biz sadece iadeye yoğunlaştık" açıklamasını yaptı.

Ali GÜLEN
Güncellenme: 18:51, 28/07/2021
HaberlerDünya
Mahkemeden Sezgin Baran Korkmaz kararı! Savcılıktan iade açıklaması

Avusturya’da, hakkında kara para soruşturması başlatan ABD’nin isteği üzerine yakalanıp tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz’la ilgili tutukluluğa itiraz bir üst mahkeme olan Linz’e gitti. Eyalet Yüksek Mahkemesi Linz’de, Wels Mahkemesi’nin verdiği tutukluluk kararının devamına karar verildi.

Avukatların isteği doğrultusunda, tutukluluk kararı kaldırılmadı ve 22 Eylül’e kadar uzatıldı. O tarihe kadar Korkmaz, tutukla kalmaya devam edecek ve Wels Mahkemesi’nde, iade sürecine ilişkin karar verilmesi çalışmaları yapılacak. 5 Ağustos’ta yapılacağı belirtilen yeni duruşmanın ise başka tarihe erteleneceği ifade ediliyor.

HANGİ ÜLKEYE İADE EDİLECEK?

Tutukluluğa devam kararı verildiği için Wels’te 5 Ağustos’ta buna ilişkin bir duruşma da olmayacak. Wels Mahkemesi’nin ‘iade’ işlemine yoğunlaşacağı aktarılırken, Wels Başsavcılığı’ndan SÖZCÜ’ye yapılan açıklamada, “Mahkemenin önünde hem ABD, hem de Türkiye’nin iade talebi var. Hangisine gönderileceğine mahkeme karar verecek. Burada, kimin talebiyle tutuklandığı değil, hangi ülkeye iadesinin Avusturya hukuku ve uluslar arası anlaşmalara uygunluğu denetlenecek” denildi.

İadeye ilişkin karara da yeniden Linz Mahkemesi’ne itiraz edilebilecek. Bu itirazın ardından kesinleşme olursa, Avusturya Adalet Bakanlığı dosyayı alacak ve iadesi kararlaştırılan ülkeye gönderilme işlemini yapacak.

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Yayınlanma Tarihi:18:44,