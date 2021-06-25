Mali’de BM Barış Güçleri’ne bombalı saldırı

Batı Afrika ülkesi Mali’de görev yapan Birleşmiş Milletler (BM) Barış Güçleri’ne bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. BM Barış Güçleri tarafından yapılan açıklamada, Barış Güçleri’nin Mali’nin Gao kentindeki geçici kampına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırının ardından 12’si Alman olmak üzere toplam 15 Barış Gücü askerinin yaralandığı kaydedildi. BM Barış Güçleri, yaralıların tahliye edildiğini ifade etti.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ise yaptığı açıklamada, yaralanan 12 Alman askerinden 3’ünün durumunun ağır olduğunu belirtti. Belçika Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da, 15 yaralı arasında 1 Belçikalı askerin de bulunduğu ifade edildi.

Öte yandan Mali’de BM Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA), ülkenin kuzeyindeki ve merkezindeki silahlı gruplar nedeniyle yaşanan şiddeti kontrol altına almak için 13 binden fazla asker görevlendirmişti.

Görev sırasında 2013’ten bu yana yaklaşık 230 can kaybı kaydedilmiş, bu durum ise Mali görevini, BM’nin Barış Güçleri’nden en ölümcülü haline getirmişti.