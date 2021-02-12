Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Maliye Bakanı’nın evine yolsuzluk baskını

Avusturya'da ekonomi ve rüşvet gibi alanlarda çalışmalar uzman Başsavcılık, halihazırda görevde bulunan Maliye Bakanı Gernot Blümel’in evini aratmaya başladı. Bakan Blümel, Başbakan Sebastian Kurz’un partisi olan Avusturya Halk Partisi’den (ÖVP) kabinede yer alıyor.

Ali GÜLEN
Güncellenme: 17:04, 12/02/2021
Haberler Dünya
Maliye Bakanı’nın evine yolsuzluk baskını

Arama, uzman polisler tarafından yapıldı… Der Standard gazetesi, bakanın evindeki aramayı yine bakanlığın kendi içinden doğrulattı. Bakan Blümel'in başsavcılıktan çıkan arama kararını, “gönüllü olarak” kabul ettiği belirtiliyor.

KUMARHANEDEN BAĞIŞ İDDİASI

Avusturya'da faaliyet gösteren bir kumarhane zinciri “Causa”nın sahibi olduğu Novomatic grubunun, bakanın partisi olan iktidar ortağı ÖVP'ye bağış yaptığı öne sürülüyor.

Bakan Blümel'in bu bağışı bildiği ve aldığı iddia ediliyor. Bakan, “Soruşturmanın hızlı gitmesini sağlamak ve bu konudaki soruşturmayla ilgili her şeyi yaptığını kanıtlamak için” bir an önce evinin aranmasına onay verdiği belirtiliyor.

Ancak Avusturya medyasında çıkan haberler, son gelişmelerin bakanla ilgili soru işaretlerini daha çok artırdığını ve artık daha fazla suçlamalar olduğunu yazıyor.

Avusturya Başbakan Ekonomi haberler Maliye Bakanı rüşvet Sebastian Kurz yolsuzluk