Maliye Bakanı’nın evine yolsuzluk baskını

Arama, uzman polisler tarafından yapıldı… Der Standard gazetesi, bakanın evindeki aramayı yine bakanlığın kendi içinden doğrulattı. Bakan Blümel'in başsavcılıktan çıkan arama kararını, “gönüllü olarak” kabul ettiği belirtiliyor.

KUMARHANEDEN BAĞIŞ İDDİASI

Avusturya'da faaliyet gösteren bir kumarhane zinciri “Causa”nın sahibi olduğu Novomatic grubunun, bakanın partisi olan iktidar ortağı ÖVP'ye bağış yaptığı öne sürülüyor.

Bakan Blümel'in bu bağışı bildiği ve aldığı iddia ediliyor. Bakan, “Soruşturmanın hızlı gitmesini sağlamak ve bu konudaki soruşturmayla ilgili her şeyi yaptığını kanıtlamak için” bir an önce evinin aranmasına onay verdiği belirtiliyor.

Ancak Avusturya medyasında çıkan haberler, son gelişmelerin bakanla ilgili soru işaretlerini daha çok artırdığını ve artık daha fazla suçlamalar olduğunu yazıyor.