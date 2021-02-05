McKinsey 573 milyon dolar tazminat ödeyecek

Ünlü danışmanlık firması McKinsey, 40’tan fazla ABD eyaletinde uyuşturucu bağımlılığına yol açan ilaç satışlarındaki rolü ve bu ilaçları üreten Purdue Pharma’ya verdiği tavsiyeler nedeniyle yürütülen soruşturmalar kapsamında 573 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Reuters’ta yer alan habere göre, soruşturmayı yürüten savcıların uyuşturucu bağımlılığına yol açan ilaçlarla ilgili açıklama yapacağı belirtildi.

Washington Başsavcısı Bob Ferguson, McKinsey’in eyaletlerin yanı sıra 13 milyon dolarlık ayrı bir tazminat ödeyeceğini ifade etti. Söz konusu karara ilişkin McKinsey’den açıklama gelmedi.

McKinsey, daha önce Purdue Pharma şirketine ve şirketin sahibi olan Sackler ailesine danışmanlık hizmeti verme rolü nedeniyle incelemeye alınmıştı.

Massachusetts Başsavcısı Maura Healey, McKinsey’e açılan bir davanın da Sackler ailesine verilen ‘afyon satışlarıyla’ ilgili bir tavsiye nedeniyle olduğunu belirtti.

2007 yılında yöneltilen suçlamaları kabul edip 630 milyon dolardan fazla ceza ödeyen Purdue Pharma, 2019 yılında iflas başvurusunda bulunmuştu.

McKinsey de bağımlılık risklerinin ortaya çıkmasına rağmen Purdue Pharma’nın ürettiği OxyContin satışlarının artırılması durumundan dolayı geçen yıl özür dilemişti.

ABD hükümetinin verilerine göre, 1999’dan 2018’e kadar afyon bağımlılığı ve aşırı doz uyuşturucu kullanımı nedeniyle 450 binden fazla insan hayatını kaybetti. Söz konusu ölümlere ilişkin 3 bin 200’den fazla davada karar bekleniyor.