Medya kuruluşları da NFT işine giriyor

Hollywood Reporter’un haberine göre; CNN, NFT çılgınlığına katılan en son isim oldu. Haber kanalı, 41 yıllık tarihi boyunca unutulmaz anların dijital koleksiyonlarını satmayı planlıyor.

Satışı gerçekleştirilecek kliplerin, haziran ayının sonlarında ‘Vault by CNN’ platformunda piyasaya sürülmesi bekleniyor. CNN, satışını gerçekleştirmeyi planladığı ilk anların ne olacağını henüz paylaşmadı, ancak cumhurbaşkanlığı seçimleri de dahil olmak üzere CNN’ye özel pek çok programdan görüntüler alıcılarını bekliyor olabilir.

CNN’nin NFT satışında özellikle arşivdeki canlı yayınlarına; Berlin Duvarı’nın yıkılması gibi önemli anların dijital koleksiyonlarına talep olabileceği düşünülüyor.

TELİF HAKLARINA SAHİP OLAMAYACAKLAR

Input’un paylaştığı habere göre ise; NFT’yi satın alan kişi bu anların telif haklarına sahip olamayacak. Bunun yerine, haber klibinin bire bir imzalı bir kopyasını satın almış olacak.

CNN de konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi: “Şimdiye kadar bu anları toplamanın bir yolu yoktu. Kullanıcılar genellikle eski görüntülere çevrimiçi olarak ulaşabilir veya belgesellerde paketlenmiş halde bulabilirler, ancak onlara sahip olamazlar veya basılı bir gazete veya dergide gösterebilecekleri şekilde kullanamazlar.”

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