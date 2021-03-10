Meghan bir cephe de ünlü sunucu Piers Morgan’a açtı: Resmi şikayette bulundu

İngiltere’de Prens Harry ve Meghan Markle’ın Oprah Winfrey’e verdiği röportaj gündemin baş maddesini oluşturmaya devam ediyor. Gerek çiftin yaptığı açıklamalar gerekse Kraliyet ailesinden gelen yanıtlar konuşulurken, ünlü televizyon sunucusu Piers Morgan kendine ayrı bir parantez açtırmayı başardı.

Uzun yıllardır Good Morning Britain programını sunan Morgan, dün sabah gerçekleşen yayında röportajla ilgili değerlendirmeler yapılırken, ekip arkadaşlarının kendisinin yaptığı yorumları eleştirmesi üzerine bir anda stüdyoyu terk etti. Sosyal medyadan açıklamalarını sürdüren Morgan, bundan böyle programda yer almayacağını açıkladı.

‘TEK KELİMESİNE İNANMIYORUM’

Meghan Markle söz konusu röportajda akıl sağlığıyla açıklamalarda bulunmuş ve bir dönem intiharın eşiğine geldiğini öne sürmüştü.

Bu sözleri sert bir şekilde eleştiren Morgan, tek bir kelimesine dahi inanmadığını söyleyerek Markle’ı yalancılıkla suçlamıştı. Morgan, “Meghan Markle’ın söylediği hiçbir şeye inanmıyorum. Bana bir hava durumu raporu okusa ona da inanmam. Akıl sağlığı için nerede tedavi gördü? Kime gitti, ona ne söylediler? Üzgünüm ama sözlerine inanmıyorum” ifadelerini kullandı.

OFCOM’A BİNLERCE ŞİKAYET YAĞDI



Morgan bu sözlerinin ardından programı bıraksa da, Markle işin peşini bırakmadı. Markle programın yayınlandığı ITV kanalına resmi şikayette bulundu.

Gelişmeyi duyuran ITV’nin Kraliyet editörü Chris Ship, “Şikayet kanalın CEO’suna da gönderildi. Meghan, Piers Morgan’ın sözlerinin mental sorunlar yaşayan kişileri etkileyebileceğinden endişe ediyor” dedi.

Öte yandan İngiltere’de radyo ve televizyon yayınlarını denetleyen Ofcom’a, Piers Morgan’ın sözlerinden sonra 40 bini aşkın şikayette bulunulduğu belirtiliyor.