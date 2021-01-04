Meksika, Assange’a siyasi sığınma hakkı verebilir

WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange, 2009 yılında ABD'nin istihbarat kaynaklarına ait olduğu belirtilen gizli belgeleri yayınlayarak ABD tarihindeki en büyük gizli bilgi sızıntısını gerçekleştirmişti. Casuslukla suçlanan Assange’ın ABD’ye iadesine ilişkin dava bugün İngiltere'nin başkenti Londra’da görülmüştü.

Yargıç Vanessa Baraitser, Assange’ın ‘sağlığı ve refahına yönelik potansiyel riskler’ nedeniyle ABD’ye iade edilmesini reddetmişti. Baraitser ayrıca, 49 yaşındaki Assange’ın “geleceğinden korkan ve depresif bir yapıda olduğunu” ifade ederek, kendine zarar verebilme riski olduğuna hükmetmişti.

“ONU AFFETMEKTEN YANAYIM”

Kararın ardından Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel Lopez Obrador'dan Assange hakkında açıklama geldi. Obrador, İngiltere'nin Assange’i serbest bırakması halinde Meksika’nın kendisine siyasi sığınma hakkı verebileceğini duyurdu.

Devlet Başkanı Obrador, Dışişleri Bakanı Marcelo Luis Ebrard Casaubn'dan olası teklif hakkında İngiltere makamlarına ulaşmasını istediğini açıkladı. Obrador, “Assange bir gazeteci ve bir şansı hak ediyor, onu affetmekten yanayım. Ona koruma sağlayacağız” dedi.

“SON DERECE HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK”

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise mahkemenin Assange hakkındaki kararından duyulan hayal kırıklığı dile getirilerek “Mahkemenin nihai kararından dolayı son derece hayal kırıklığına uğramış olsak da Amerika Birleşik Devletleri’nin gündeme getirilen her hukuk noktasında galip gelmesinden memnunuz. Mahkeme özellikle Bay Assange'ın siyasi motivasyon, siyasi suç, adil yargılama ve ifade özgürlüğü ile ilgili tüm argümanlarını reddetti” denildi. İHA

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