Meksika’da öldürülen annesi yerine seçime giren Alma Denisse Sanchez Barragan’dan zafer

Meksika'da dün halk, 500 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyeleri, 15 eyalet valisi ile yerel ve bölgesel 20 bin 417 yöneticiyi seçmek için sandık başına gitti. Seçim öncesi başlayan şiddet olayları seçim günü de ülkenin farklı bölgelerinde devam ederken, seçim kampanyası sırasında 25 Mayıs'ta vurularak öldürülen Vatandaş Hareketi'nin Moreleon Belediye Başkan adayı Alma Barragan'ın yerine aday olan kızı Alma Denisse Sanchez Barragan seçimi kazandı.

Oyların yüzde 97.4'ünün sayıldığı Moreleon'da 10 bin 35 oy alan Barragan'ın en yakın rakibi Ulusal Hareket Partisi'nin (PAN) adayı Grecia Pantoja Alvarez'in 4 bin 595 oyda kalması üzerine belediye başkanlığını kazandığı kesinleşti.

Barragan, rakibi PRI-PAN koalisyonu adayı Maria del Socorro Ortega tarafından da, “Moreleon'un kaderinin başındaki yeni görevinde ona bol şans dilerim” sözleriyle tebrik edildi.

‘ŞEHRİ İYİLEŞTİRECEĞİZ’



Sosyal medya hesabında paylaşım yapan Barragan, “Gökyüzüne kadar, Moreleon bugün senin şerefine turuncuya boyandı. Bugün hepinizin peşinde olduğu değişim tüm kalbinizle ve ruhunuzla farklı bir hükümete oy vermeniz sayesinde başladı ve tamamlandı. Bunu tüm sevgisi ile daima Moreleon'da birlik sağlamaya çalışan Bayan Alma Barragan'a da borçluyuz. Bayan Alma Barragan'ın çok sevdiği bu şehri iyileştirme sözünü tutacağız ve hayallerini gerçekleştirerek onu onurlandıracağız” ifadelerini yer verdi.

Barragan, annesinin 25 Mayıs'ta halkın arasına karışarak seçim kampanyası yürüttüğü sırada silahlı kişilerce vurularak öldürülmesinin ardından Vatandaş Hareketi tarafından annesinin yerine aday gösterilmişti.