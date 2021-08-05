Meksika’da rodeo sırasında boğa seyircilere saldırdı

Meksika’nın Michoacan eyaletinde düzenlenen rodeo yarışmasında kontrolden çıkan boğanın seyircilere saldırması sonucu 10 kişi yaralandı.

SOZCU.COM.TR

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Meksika'nın Michoacan eyaletine bağlı Puruandiro kentinde Covid-19 salgını nedeni ile yasaklanmasına rağmen yasadışı olarak rodeo yarışması düzenlendi.

31 Temmuz'da yaşanan olayda, rodeo için ringe çıkarılan boğa üstündeki biniciyi yere atmasının ardından seyirciler ile ring arasında bulunana çitleri yıktı.

Seyircilerin bulunduğu tribüne geçen öfkeli boğa, 10 seyirciyi yaraladı. Yarışmada görevli olan personel boğayı zar zor sakinleştirmesinin ardından ringden dışarı çıkardı.

Covid-19 nedeniyle yasak olan organizasyona yerel hükümet tarafından izin verildiği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.