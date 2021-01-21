Melania Trump gündem oldu: Tek bir Amerikan markası yok

Sadece ABD tarihinde değil dünya tarihinde de eşi benzeri görülmemiş bir dört yıl geçirerek dün resmen görevini bırakan 45’inci başkan Donald Trump’ın eşi Melania Trump dün uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.

Dört yıllık süreç boyunca sık sık kıyafetleriyle gündem olan Melania Trump, dün Washington’dan ayrılırken simsiyah bir elbise giydi. Fakat 50 yaşındaki Trump’ın kıyafetlerinin aslında bir servet olduğu tespit edildi.

Öyle ki sadece lüks Avrupa menşeili markaları tercih eden Melania Trump’ın elbisesi İtalyan Dolce & Gabbana, ayakkabıları Fransız Louboutin ve ceketi de Chanel’di. Fakat Melania Trump’ın en dikkat çekici parçası ise ünlü Fransız giyim markası Hermes’in ikonikleşmiş çantası Birkin’di…

ABD MARKASIYLA GELMİŞTİ

İsmini Jane Birkin’den alan çantanın şu an fiyatı 45.000 ile 75.000 dolar (yaklaşık 333.000 TL-556.000 TL) arasında değişirken bu kıyafet sosyal medyada, “Hiç ABD markası giymeyerek mesaj mı veriyor” yorumlarının yapılmasına sebep oldu. Trump böylelikle Washington’dan yaklaşık 90 bin dolarlık kıyafetle ayrılarak adeta şov yaptı.

Zira dört yıl önce Trump’ın yemin töreninde tarz olarak birebir dünkü gibi giyinen fakat üzerindeki ceketi mavi olan Melania Trump o dönemde Amerikan markası Ralph Lauren’i tercih etmişti.

KAFTANLA UÇAKTAN İNDİ

Öte yandan Melania Trump, Beyaz Saray’dan ayrıldıktan sonra son kez Air Force One’a bindi ve Florida’ya indiklerinde ise kendilerini bekleyen basın mensupları ve destekçilerini şaşırttı. Zira uçakta üzerini değiştiren Melania Trump, oldukça renkli bir kaftan ile uçaktan indi.

Melania Trump’ın uçaktan inerken giydiği tropikal desenli ve uzun kollu Gucci elbisesinin fiyatı ise yaklaşık 5290 dolar (yaklaşık 39.000 TL) olarak açıklandı.