Melania’ya niyet Jill’e kısmet: First Lady Vogue dergisinin kapağında

ABD’de Kasım 2020’de gerçekleşen seçimlerden zaferle ayrılan ve olaylı bir sürecin sonunda Donald Trump’tan görevi devralan Başkan Joe Biden ve First Lady Jill Biden medyanın yakın takibinde.

Eski First Lady Melania Trump’ın en çok dert yandığı konulardan biri Vogue dergisine kapak olamamaktı. Melania’nın aksine Jill Biden, kısa süre içinde derginin kapağında yer aldı. First Lady, derginin ağustos ayı edisyonunun baş konuğu oldu.

‘Hepimizin First Lady’si: Dr. Jill Biden ile Yolda’ başlığı kullanılan söyleşide Jill Biden, ABD medyasının gündemine oturan giyim tarzından eşiyle olan ilişkisine kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu. First Lady, eşini önceki yönetimle kıyaslarken, “Joe çok daha sakin bir Başkan. O tansiyonu düşürüyor. İnsanlar bu ulusu iyileştirecek birini istiyordu” ifadelerini kullandı.

ARAYA BİRİLERİNİ SOKMAYA ÇALIŞTI



Eski First Lady Melania Trump’ın Vogue dergisine kapak olabilmek için defalarca araya birilerini sokmaya çalıştığı ortaya çıkmıştı. Ses kayıtları da sızdırılan Melania’nın, Trump’ın ilişkisi olduğu iddia edilen porno yıldızı Stormy Daniels’ın dergiye kapak olmasıyla ilgili, “O bir hayat kadını. Annie Leibovitz bir hayat kadınını çekti ve Eylül ya da Ekim sayılarından birinde yer alacak” ifadelerini kullanmıştı.

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