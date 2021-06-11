Merkel, Biden ile ABD’de görüşecek

Bugün başlayan G7 Zirvesi’nde Almanya Başbakanı Angela Merkel’in ABD’ye giderek Başkan Joe Biden’la görüşeceği açıklandı. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki’nin yaptığı açıklamada Merkel’in ziyaretinin 15 Temmuz’da gerçekleşeceği belirtildi.

Bu ziyaretin amacının iki ülke arasındaki derin ikili bağları kuvvetlendirmek olduğu da belirtildi. Psaki açıklamasında, “Liderler Covid-19 salgını, küresel iklim krizi, ekonomik kriz, uluslararası güvenlik gibi ortak zorluklara karşı yakın iş birliği ile ilgili görüşecek” dedi.

Joe Biden, göreve geldiği Ocak ayından beri sadece iki kere devlet liderlerini ağırlamıştı. Biden daha önce Japon ve Güney Koreli liderleri ağırlamıştı. Böylelikle Merkel, Biden’ın Beyaz Saray’da ağırlayacağı üçüncü lider olacak.