Merkel büyük çöküş yaşıyor: Corona politikası çıldırttı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, corona virüsü krizinde büyük puan kaybetti ve halkın yüzde 50'sinin güvenini yitirdi. Şu anda Merkel ve hükümeti tam çöküş yaşıyor.

Almanya 6 aydır karantina kuralları altında ve halen de “sokağa çıkma yasağından” bahsedilmesi halkın büyük tepkisini çekti.

İşte Merkel'i sarsan ve çöküş noktasına getiren 7 neden;

1- KENDİ AŞISINI KAPTIRDI Ülkesinde bulunan ve kullanım onayı alınan BioNTech aşısında önceliği İsrail ile ABD'ye kaptırdı. Halen, bütün nüfus için ne kadar aşı alınacağı bilinmiyor. Özellikle İngilizler'in yarısından çoğunun aşı olması Almanlar'ı çıldırtıyor.

2- VATANDAŞINI AŞILAYAMADI Almanya, vatandaşını aşılamada en kötü Avrupa ülkesi oldu. Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Avusturya, Norveç, İsveç, İsviçre farklı çözümlerle öne geçti. Rus ve Çin aşısı alanlar bile var. Almanya'da sadece halkın yüzde 4'ü aşılanabildi. Halen de kısıtlamalar geliyor.

3- TATİLİ YASAKLIYOR, MAYORKA AÇIK Merkel ve hükümetinin kısıtlama politikaları da tuhaf. Paskalya tatili, yaşlılarla bir araya gelmek yasak ama İspanya'nın tatil adası Mayorka'ya gidiş serbest. Türkiye'ye giderken test şart, kriz bölgesi diğer Avrupa ülkelerine gidip- gelenleri kontrol eden yok.

4- ALTI AYDIR KISITLAMA Ülkede kasım ayından beri sürekli kısıtlama hali var. Her ay, yeniden uzatılıyor. Mağazalar, çarşı pazar kaynıyor. Tekstil devleri, oteller, düğün salonları, mağazalar, küçük esnaf batıyor. Corona yardımları yetmiyor. İşyerini yeni açmış olanlar corona yardımı alamıyor.

5- MİLYARLIK DAVALAR GELİYOR Kısıtlamaların hukuki temeli de net değil. Örneğin bir markette kuyruklara girip tıklım tıklım alışveriş yapılıyor ama bir mağazaya, mesafeli olsa da girmek yasak. Gözlükçü- telefoncu açık, ayakkabıcı kapalı. Her şey birbirinne girmiş durumda. Bu kapanmadan büyük zarar gören dev mağazalar, devlete dava hazırlığında.

6- ABSÜRDİSTAN ADINI ALDI Almanya'nın git-gelli corona politikakasına İsviçre'nin Blick gazetesi „Absürdistan- Saçmalık ülkesi“ adını taktı. Hastanelerde yoğun bakım yatakları hiç dolmadığı halde, hep bununla korkutulup sürekli bir kısıtlama hali, vatandaşı da bunalttı.

7- VİLLA VE MASKE SKANDALLARI CDU'lu milletvekilleri maske ya da hızlı test satışlarında aracılık yaptıkları ortaya çıkınca istifa etti. Merkel'in sağlık bakanı önce villa, ardından maske alımı ile sallanıyor. Der Spiegel, başbakana halk desteğinin yüzde 50'ye düştüğünü yazdı. Görünen o ki Merkel, ekimde görevini perişan halde devredecek.

MERKEL GERİ ADIM ATTI

Almanya Başbakanı Angela Merkel Paskalya Bayramı yasağını geri çektiğini ve bu karar uygulanabilir olmadığı için bir hata olduğunu söyledi.

Merkel “Paskalya’da corona virüsü yasakları getirmek tamamen iyi niyetle alınmış bir karardı” dedi. Bu planın aceleyle alınmış bir karar olduğunu ve bu kadar kısa süre içerisinde uygulanabilir bir karar olmadığını dile getiren Merkel “Bu tamamıyla benim hatam” dedi.