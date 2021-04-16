Merkel Enfeksiyon Yasası için destek istedi: Durumu ciddiye almalıyız

Almanya Başbakanı Angela Merkel, mecliste yaptığı konuşmada temasların büyük çoğunluğunun dışarıda ve toplu taşıma araçlarında gerçekleştiğini, bu nedenle de yeni Enfeksiyon Yasası’nda sokağa çıkma yasağının 21.00 – 05.00 saatleri arasında olması gerektiğini savundu.

Almanya’da salgının boyutunun çok ciddi olduğunu belirten Başbakan Merkel, “İçinde bulunduğumuz durumu ciddiye almak zorundayız, üçüncü dalga ülkemizi kontrolü altına aldı. Salgınla mücadele edebilmek için federal, eyalet ve yerel yönetimlerin gücünün birleştirilmesi gerekiyor. Doktorların, salgının vahametine ilişkin uyarılarına kulaklarımızı tıkayamayız. Virüs farklı uygulamaları affetmiyor. Bu virüsün anladığı sadece bir lisan var, o da kararlılığın dilidir” dedi.

YASA NELERİ KAPSIYOR?



Yeni Enfeksiyon Koruma Yasası kapsamında, bir hafta içinde 100 bin kişinin yaşadığı bir bölge veya şehirde 100 yeni vaka olması durumunda, saat 21.00'den saat 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Salgında virüsün bulaşma katsayısı 200’ü aşarsa okullar kapatılacak. Ölüm durumunda cenaze merasimine 15 kişiye kadar kişinin bir araya gelmesine izin verilecek.

Yasada yapılan değişikliğe ek olarak, şirketlere corona testleri yapma yükümlülüğü de getirildi. Değiştirilmiş bir iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği taslağı, şirketlerin çalışanlarına haftada bir test yaptırmasını şart koşuyor. 100 yeni vaka sayısına ulaşan bölgelerde süpermarketler, eczaneler, benzin istasyonları gibi acil ihtiyaçlar için satış noktaları haricindeki mağazalar ile müzeler, tiyatrolar, yüzme havuzları veya hayvanat bahçeleri gibi kültür ve eğlence tesisleri kapatılacak.