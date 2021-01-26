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Merkel ve Biden’dan telefon görüşmesi

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, ABD’nin yeni Başkanı Joe Biden ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde corona virüsü ile mücadele ele alınırken, ABD'nin DSÖ'ye yeniden katılma kararının memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:59, 26/01/2021
Haberler Dünya
Merkel ve Biden’dan telefon görüşmesi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin Federal Hükümet Basın ve Enformasyon Bürosu tarafından yapılan açıklamada, Merkel'in, Biden’ı tebrik ettiği ve Almanya’nın, Avrupalı ve transatlantik ortaklarla birlikte uluslararası görevlerde sorumluluk üstlenmeye hazır olduğunu söylediği kaydedildi.

Joe Biden.

Açıklamada ayrıca, Merkel ve Biden'ın Covid-19 salgını ile mücadelede daha yoğun uluslararası çabalara ihtiyaç olduğu konusunda hemfikir oldukları belirtilerek, Şansölye'nin, ABD’nin Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) yeniden katılma kararını memnuniyetle karşıladığı ifade edildi.

ALMANYA’YA DAVET ETTİ

Merkel ve Biden görüşmede, Afganistan ve İran ile ilgili konular başta olmak üzere dış politika meselelerini ele alarak, ticaret ve iklim politikası hakkında da görüş alışverişinde bulundu. Merkel, Biden’ın eski Başkan Donald Trump yönetiminin geri çekildiği Paris İklim Anlaşması’na yeniden katılma kararından duyduğu memnuniyeti de dile getirerek, Biden’ı Almanya’yı ziyaret etmeye davet etti.

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