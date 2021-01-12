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Merkel’den corona virüsüne karşı zaman vurgusu: 10 haftaya ihtiyacımız var

Almanya Başbakanı Angela Merkel, mutasyona uğrayan corona virüsü hakkında endişelerini dile getirerek, "Salgının yeni boyutuyla mücadele için 8-10 haftalık bir döneme ihtiyaç var" dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:09, 12/01/2021
Haberler Dünya
Merkel’den corona virüsüne karşı zaman vurgusu: 10 haftaya ihtiyacımız var

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) toplantısında Covid-19 salgınının seyrine yönelik değerlendirmede bulundu.

Başbakan Merkel, Covid-19’un mutasyona uğrayan türünün tehlikesi konusundaki endişelerini dile getirerek, “Salgının yeni boyutuyla mücadele edebilmemiz için 8 ile 10 haftalık zorunlu bir döneme ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.

PASKALYA’DA KATLANARAK ARTAR

Merkel, mutasyona uğrayan virüsün yol açtığı enfeksiyonların sayısında dramatik bir patlama olduğunu, eğer önü alınmazsa tam kapatma tedbirlerinin alınmak zorunda kalınabileceğini vurguladı. Merkel ayrıca mutasyona uğrayan virüsün yayılmasını başaramamaları halinde, Paskalya tatilinde en az 10 kat daha fazla vaka olacağı konusunda uyarıda bulundu.

Öte yandan Almanya’da corona virüsü salgınına karşı önlem amacıyla 2 Kasım’da kısmi kapanma uygulanmaya başlamıştı. Aralık ayının ortasında önlemler daha da sıkılaştırılmıştı. Son olarak önlemlerin 31 Ocak’a kadar uzatılmasına karar verilmişti.

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